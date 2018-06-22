Российских футболистов проверят на допинг после ЧМ-2018

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Глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт заявил, что очень наивно думать, что РФ снова не нарушит установленные запреты.

Трэвис Тайгарт потребовал от ФИФА, чтобы те проверили российских футболистов на допинг после ряда побед на ЧМ-2018. По словам чиновника, проверять спортсменов нужно очень агрессивно, чтобы показать обществу честность и объективность Чемпионата мира по футболу.

Глава антидопингового агентства заявляет, что международные правила предусматривают тщательное исследование команды, которая очень внезапно улучшила результаты в спорте. Кроме того, чрезвычайные показатели требуют дополнительные допинг-тесты.

В ФИФА заявили, что во время Чемпионата мира они просто не могут комментировать подобные заявления и выдавать информацию о проверках. Кстати перед мундиалем ФИФА заявляли, что проверят сборную РФ на допинг, а после назвали её «одной из самых изученных».

Стоит отметить, что российские футболисты уже попадались на допинге. В частности, WADA и ФИФА ещё в 2016 году изучила этих 11 спортсменов. По словам Григория Родченкова, минимум 34 футболиста учувствовали в ЧМ-2014 с использованием допинга. Соответствующие доказательства уже были предоставлены.