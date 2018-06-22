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Новосибирская пенсионерка к ЧМ сделала из сада фан-зону

Сегодня, 08:46

Пенсионерка решила радовать как себя, так и соседей. Женщина подготовилась основательно: нашла манекены, которые нарядила в спортивную форму, распечатала лозунги и сделала ворота.

Тамара Павловна в молодости занималась спортом, поэтому, спортивных костюмов в ее шкафу достаточно. Теперь новосибирская пенсионерка не может нарадоваться своему творению к ЧМ. 

Женщина рассказала, что прохожие очень удивляются, когда видят фан-зону в ее саду. Первую композицию пенсионерка сделала еще во время проведения игр в Турине. Костюмы на композиции пенсионерка меняет в зависимости от праздников.

К примеру, на 1 сентября на «спортсменах» была форма школьников, а на 9 мая - военная. Прохожие останавливаются, чтобы подарить новосибирской пенсионерке что-то для ее композиций. К примеру, полковник, живущий неподалеку, оставил свою шинель, а теперь каждый раз любуется, проезжая мимо творения пенсионерки.

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