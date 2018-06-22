Аргентинского болельщик лишился Fan ID из-за издевательств над россиянкой

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Футбольный фанат заставил девушку сказать несколько слов на камеру, при этом мужчина не сообщил их перевод. Оказалось, что россиянку заставили говорить непристойные выражения.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, что болельщик, который показал непристойное поведение, будет обязательно наказан. Фернандо Пенови уже лишили Fan ID, так что он больше не сможет заходить на стадион из-за издевательств над россиянкой.

Подчеркивается, что Россия также рассмотрела поведение аргентинца и сообщила, что запрещает мужчине появляться на матчах. Фернандо назвали сексистом и обвинили в неуважении к женскому полу.