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Сборная России станет богаче на $16 млн, победив в 1/8 финала

Сегодня, 20:30

Российская сборная заработала 12 млн долларов. Она досрочно вышла в плей-офф ЧМ по футболу. Такую сумму получит каждая национальная федерация за выход своей команды в плей-офф.

ФИФА выплатит россиянам 8 млн долл. за первый тур и еще 4 в случае выхода в следующий. Победив в 1/8 финала, сборная России станет богаче на $16 млн. Новому чемпиону мира выплатят 38 млн, за 2 место — 28 млн, а за 3 — 24 млн.

Схему премирования футболистов и тренерского состава обнародовали еще накануне ЧМ. Согласно этой схеме, за ничью спортсмены заработают по 7,5 тыс. евро, а победа оценивается в 15 тыс.

Российские спортсмены уже выиграли у Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) — и возглавили турнирную таблицу в группе A. Следующий матч команда России проведет со сборной Уругвая.

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