«Несостоявшийся миллионер»: Болельщик предсказал победу России в двух матчах

Сегодня, 17:55

Именно так окрестили пользователи интернета парня, который до начала матчей будто бы знал заранее исход игр. Сообщение парня в Twitter шокировало подписчиков.

В твите от 13 июня молодой человек точно предсказал победу России сразу в двух матчах с Саудовской Аравией и Египтом. Молодого «пророка» пользователи окрестили никак иначе как «Несостоявшийся миллионер», поскольку болельщик мог спокойно «сорвать куш» в любой букмекерской конторе.

Это стало не только поводом для удивления, но и поводом хорошенько пошутить над парнем. Один юзер спрашивал, в какой род войск он попадет, другие пользователи порекомендовали парню сменить место работы.

Jin Dagon, по всей видимости, писал пост в шутку, а стал настоящей звездой Twitter.

Ранее Россия разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0, и одержала победу в матче с «фараонами» со счетом 3:1.