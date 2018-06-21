«Победа или смерть»: Такова установка тренера Уругвая на игру с Россией

Сегодня, 14:01

Страсти на ЧМ-2018 начинают нешуточно накаляться. И это при том, что главные матчи ещё не начинались.

«Победа или смерть». Такова установка тренера Уругвая, сделанная им футболистам на игру с Россией.

Оскар Табарес, возглавляющий сборную Уругвая, сообщил, что его футболистам нужно «исключительно» побеждать Россию. Или умереть, продолжил он.

Далее тренер отметил хорошую форму своей команды и её игру, демонстрируемую на высоком уровне.

Знатоки футбола уже задались вопросом, к чему такие крайности. Плэй-офф с первого места или второго для нашей группы не очень-то и важен.

Станет соперником Испания или Португалия с Роналду – разница не велика. Лучше поберечь силы для встречи с ними.

Кто «победит или умрёт» в сборной Уругвая станет известным 25 июня после игры.