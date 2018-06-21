«Енисей» смог удивить своей необычной формой на предстоящий сезон

Сегодня, 11:17

Когда отгремит ЧМ-2018, в странах продолжится проведение футбольных чемпионатов. Готовятся к этому уже теперь.

«Енисей» в наступающем сезоне впервые станет выступать в Премьер-Лиге. Он смог удивить не только своей хорошей игрой в прошедшем сезоне, но и необычной формой на предстоящих.

Фотография размещена официальным сайтом ФК «Енисей». В концептуальную основу, согласно информации представителей клуба, положен вызов укладу, считающемуся привычным. Помимо того, форма отражает символы, с которыми традиционно идентифицируются Красноярск и Енисей.

В новой форме её создатели постарались отобразить горные ряды, широчайшее небо, могучую реку и достопримечательности города.

Александр Харитонов, являющийся капитаном «Енисея», сообщил, команда не забывает, какой город она представляет и за который гордится. Новая форма должна возложить на игроков ещё большую ответственность.