Девушка Криштиану Роналду продемонстрировала помолвочное кольцо

Вчера, 22:27

Сегодня Джорджина Родригес, известная модель и танцовщица, пришла на стадион «Лужники» в Москве, чтобы поддержать своего избранника Криштиану Роналду, команда которого играла против марокканской сборной.

На руке у 24-летней Джоржианы СМИ смогли разглядеть кольцо, украшенное огромным драгоценным камнем. Это украшение, скорее всего, говорит о состоявшейся помолвке.

Матч Португалия – Марокко закончился со счетом 1:0 в пользу португальской сборной. Победу команде принес Роналду, которого признали лучшим игроком сегодняшней встречи.

В прошлом году, после рождения дочери, которую назвали Аланой Мартиной, активно обсуждали возможность скорой свадьбы. Долгожданное событие намечено на август этого года.