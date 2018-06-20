«Мы уверены в себе»: Защитник сборной Австралии рассказал о шансах в матче с Данией

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Поединок предрешит судьбу австралийцев на ЧМ-2018.

Национальная команда Австралии приложит все силы для того, чтобы выиграть у сборной Дании, заявил Азиз Бехич. Защитник австралийцев рассказал о шансах в предстоящем матче группового этапа. Футболист признал, что проигрыш сборной Франции несколько негативно повлиял на психологию его партнёров по команде, однако они по-прежнему полны решимости обеспечить себе выход из группы. Бехич подчеркнул, что тренерский штаб и игроки уже сделали выводы из случившегося и намерены добиваться наивысшего результата в оставшихся двух поединках. Сборная Австралии заметно прибавила в сравнении с первым матчем, заявил защитник. В то же время он уважительно высказался относительно будущего соперника. Бехич отметил, что в датской сборной собраны индивидуально сильные игроки, которые станут отличной проверкой для него и его партнёров по команде. Как известно, в первом матче ЧМ-2018 Австралия проиграла Франц и 1:2. Если австралийцы проиграют во второй раз, то они автоматически потеряют все шансы на плей-офф.

Ранее мы писали, что матч ЧМ-2018 в Великобритании обошел по популярности обошёл королевскую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. 70% от всех британских зрителей в день поединка сборной Англии наблюдали за её игрой в России.