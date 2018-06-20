ЦСКА подписал защитника сборной Исландии Магнуссона

Сегодня, 16:03

Впечатляющая игра исландской сборной на Евро-2016 и ЧМ-2018 не осталась без внимания скаутов российских клубов. Шустрее всех оказались «армейцы», подписавшие игрока английского «Бристоль Сити».

16 июня ЦСКА подписал защитника сборной Исландии Хёрдуна Магнуссона. Сумма сделки не уточняется, официальное представление новичка состоится в ближайшее время. «Армейцы» пожелали исландцу успеха в оставшихся матчах ЧМ-2018.

Магнуссон отправляется в ЦСКА из английского «Бристоль Сити», засевшего в Чемпионшипе. Защитник успел попробовать себя в итальянском «Ювентусе», однако не задалось.

Вспоминая последние новости, связывающие ЦСКА и «Ювентус», отметим, «армейцы» решили не продавать Александра Головина за 17 млн евро.