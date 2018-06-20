VistaNews.ru


ЦСКА подписал защитника сборной Исландии Магнуссона

Сегодня, 16:03

Впечатляющая игра исландской сборной на Евро-2016 и ЧМ-2018 не осталась без внимания скаутов российских клубов. Шустрее всех оказались «армейцы», подписавшие игрока английского «Бристоль Сити».

16 июня ЦСКА подписал защитника сборной Исландии Хёрдуна Магнуссона. Сумма сделки не уточняется, официальное представление новичка состоится в ближайшее время. «Армейцы» пожелали исландцу успеха в оставшихся матчах ЧМ-2018.

Магнуссон отправляется в ЦСКА из английского «Бристоль Сити», засевшего в Чемпионшипе. Защитник успел попробовать себя в итальянском «Ювентусе», однако не задалось.

Вспоминая последние новости, связывающие ЦСКА и «Ювентус», отметим, «армейцы» решили не продавать Александра Головина за 17 млн евро.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Отец полузащитника сборной РФ Головина верит, что тот будет играть за границей

Дисциплинарный комитет УЕФА завел дело против фанатов «ЦСКА»

Юрий Дудь показал болото, из которого «выплыл» полузащитник Головин

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

«Пожиратель душ»: Странный клещ-людоед пытался съесть семью

Автор ролика заявил, что от существа едва не пострадала вся семья. Некоторые...

Рекомендуем