Фанаты сборной Марокко устроили веселье в центре Москвы

Сегодня, 15:54

Гости ЧМ-2018 благодарят власти России и россиян за тёплый приём и отличную организацию мундиаля.

В эти минуты в «Лужниках» в Москве проходит матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Марокко и Португалии. Болельщики африканской команды устроили в центре столицы России настоящее веселье. Для них само попадание в финальную часть чемпионата мира – это уже праздник. Эмоциональные марокканцы поют и танцуют прямо на улицах. Они благодарят власти РФ за тёплый приём. Также они отмечают россиян, которые хорошо к ним относятся.

Эмоциональные гости активно поддерживают свою команду и надеются, что им в этот вечер удастся одолеть действующих чемпионов Европы. Не смущает марокканцев и тот факт, что в составе команды соперника играет Криштиану Роналду, который в прошлом матче забил три мяча. Африканцы уверены, что настрой их футболистов поможет им удержать нападающего. К слову, многие россияне сегодня также поддерживают Марокко, поскольку надеются на то, что в 1/8 финала российская команда не попадёт на португальцев.

Ранее мы писали, что в Воронеже футбольные фанаты танцевали на авто и устроили целое представление. Фанаты вели себя в целом мирно и не устраивали беспорядки, но успокоить их всё равно было довольно сложно.