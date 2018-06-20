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Стало известно, кого больше любят россияне: Месси или Роналду

Сегодня, 15:31

В России провели исследование на основе предпочтений любителей футбола. В этот раз стало известно, кого же любят россияне больше – аргентинского футболиста или португальского.

Как оказалось, россияне больше любят Лионеля Месси, футболиста сборной Аргентины. У него насчитали вчетверо больше поклонников, чем у звездного футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду. Эксперты сделали соответствующие выводы после того, как посчитали количество покупок футболок с надписями «Messi». Россияне, как выяснилось, любят и обувь в стиле «Messi».

Товары с именем Роналду обходятся болельщикам дороже – примерно на тысячу рублей. Автограф португальского футболиста достиг «космической» цены - 105 тысяч рублей. Зато такое же удовольствие от Месси можно приобрести за 22 тысячи рублей.

Также, по некоторым данным, лотов, выпущенных под именем Роналду, в три раза меньше, чем товаров с Месси.

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