В Ростове начали выдавать памятные купюры ЧМ-2018

Сегодня, 15:14

Жители донской столицы могут получить банкноты в банковских учреждениях города.

Памятные купюры с символикой ЧМ-2018 начали выдавать в Ростове. На них изображена специальная картинка, подготовленная российскими художниками по случаю мирового первенства. Ранее россияне уже могли оценить их внешний вид. Теперь же могут получить их к себе в кошельки. Обменять их можно на обычные рубли в банковских учреждениях города. Там уже подтвердили, что начали выдачу памятных купюр. Количество банкнот ограничено, но пока дефицита не наблюдается. Горожане тем временем охотно идут за сувенирами. Как известно, уже сегодня на «Ростов Арене» состоится второй матч в рамках ЧМ-2018. Здесь сыграют сборные Саудовской Аравии и Уругвая.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге представят самую полную коллекцию марок к ЧМ-2018 представят. Выставка открылась с началом ЧМ-2018 и будет действовать до момента окончания чемпионата.