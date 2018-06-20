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Мать Месси сообщила: Семья страдает и плачет из-за критики в его адрес

Сегодня, 14:57

Против Аргентины в её первом матче ЧМ-2018 выступала не Ямайка с приснопамятными, даже по песне, 5-0. Играли исландцы, показавшие, что умеют это делать.

Один из лидеров мирового футбола Лионель Месси выглядел против Исландии, мало сказать, бледно, и подвергся критике на родине. Его мать сообщила, что семья из-за этого очень страдает и плачет.

Поскольку лидер аргентинской команды выглядел неубедительно, его партнёры также мало что смогли поделать с исландскими футболистами. Итоговый счёт закономерен 1-1.

Месси при этом по ходу игры не забил пенальти, который ему доверили исполнить.

Мать футболиста Селия Куччитини сообщила, она считает сына первым среди тех, кто хотят взять на этом Мундиале первенство. Критические замечания в его адрес заставляют всю семью страдать.

На ЧМ-2018 прошли только первые игры в группах. Всё ещё впереди. Пока определилась на 99,999% лишь одна команда, вышедшая в плэй-офф. Это Россия.

Ранее жена Месси сообщала, что очень скучает по мужу и намерена посетить ЧМ-2018, чтобы встретиться с ним. С её слов, она планирует сделать это после группового этапа. То есть, женщина уверена, Аргентина пройдёт.

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