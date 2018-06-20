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Черышев опубликовал страстное фото с любимой

Сегодня, 14:21

Стадион Санкт-Петербурга давно не видел столько эротики.

Черышев опубликовал страстное фото с любимой. Необычные кадры оценили и поклонники футболиста. Самостоятельно подписать кадр Чернышов не решился, но поклонники были более активными в этом вопросе.

«Спасибо ребята! Вы лучшие! Только вперёд! Новых побед вам!», «Денис передайте пожалуйста Саламычу и всем ребятам простите нас пожалуйста что слабо до этого в вас верили, мы с вами до конца, любая сборная вам сейчас по зубам, вся страна с вами!!!!», «Ден молодчик!!!», - написали поклонники.

Перспективный футболист – это еще и перспективный спутник жизни для любой девушки. Молодой обаятельный парень наверняка не обделен вниманием прекрасной половины, однако о спутнице жизни Дмитрия ничего не известно. Никто даже не знает, есть ли она у него. Остается лишь пожелать ему такой же удачи с выбором второй половины, как его превосходная игра на футбольном поле. А мы будем следить за его спортивными успехами.

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