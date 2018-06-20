Стадион Санкт-Петербурга давно не видел столько эротики.
Черышев опубликовал страстное фото с любимой. Необычные кадры оценили и поклонники футболиста. Самостоятельно подписать кадр Чернышов не решился, но поклонники были более активными в этом вопросе.
Перспективный футболист – это еще и перспективный спутник жизни для любой девушки. Молодой обаятельный парень наверняка не обделен вниманием прекрасной половины, однако о спутнице жизни Дмитрия ничего не известно. Никто даже не знает, есть ли она у него. Остается лишь пожелать ему такой же удачи с выбором второй половины, как его превосходная игра на футбольном поле. А мы будем следить за его спортивными успехами.