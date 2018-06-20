Пассажирам рейса «Москва-Барнаул» итог вчерашнего матча России объявили в полёте

Сегодня, 13:54

То, чего добилась Россия на нынешнем Мундиале, уже переполняет эмоциями. За ходом ЧМ-2018 наблюдает вся страна, и лётчики не являются исключением.

Пассажирам рейса «Москва-Барнаул» итог вчерашнего матча России против Египта экипаж объявил прямо в полёте. Восторг вполне понятен. Страна впервые за 32 года смогла преодолеть групповой этап Мундиаля. И, при этом, у себя дома.

Очевидцы уже поделились подробностями события. Вылет из «Домодедово» задерживался. В матче к тому времени шёл второй тайм. Многие смотрели игру на своих девайсах.

Посадка на Барнаул уже была объявлена. Многие не спешили на неё. Счёт стал 1-0, когда проводилась регистрация. Когда пассажиры заняли свои места, он увеличился до 2-0. Вокруг тех, кто не отключили свои мобильники, сгрудились другие болельщики.

После этого экипаж обратился к пассажирам с просьбой отключить девайсы и не пользоваться ими во время полёта. Многие расстроились тем, что узнать результат станет возможным лишь после посадки.

Но они узнали его ещё в полёте. Информацию о счёте 3-1 сообщила стюардесса, с чем от имени экипажа и поздравила пассажиров.

Сообщается, что после этого в салоне были такие аплодисменты, которых не услышишь и после успешной посадки.