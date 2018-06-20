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Белгородская «медведица-предсказательница» заранее определила исход матча Россия-Египет

Сегодня, 13:44

Сотрудники зоопарка Белгорода решились на отважный эксперимент. Они предоставили возможность гималайским медведям определить, кто победит на мачте между Россией и Египтом.

Удивительно, но именно белгородская «медведица-предсказательница» Рада, как ее называют в сети, смогла заранее верно определить исход матча Россия-Египет. Эксперимент проводился среди нескольких медведиц, которые должны были занять определенный столик, который означал победу сборной. С одной стороны находился флаг Египта, с другой – России, а стол посередине означал ничью.

Именно медведица Рада первой направилась в сторону «российского» столика с угощениями. Медведицы, по словам сотрудника Белгородского зоопарка, опустошили этот столик в первую очередь.

Вчера, 19 июня, команда России по футболу отвоевала победу у сборной Египта со счетом 3:1.

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