Гудков в образе Клеопатры высмеял поражение Египта от России на ЧМ-2018

Накануне сборная РФ по футболу стала первым участником плей-офф домашнего мундиаля. Политики, звезды спорта и шоу-бизнеса – все говорят и обсуждают исторический матч.
Звездный юморист в образе Клеопатры высмеял поражение Египта от России со счетом 3:1. Надев костюм царицы, Гудков с грустным лицом размахивает египетскими национальными флагами, отправляя Мо Салаха и партнеров домой в Африку. Пользователям Twitter издевка Александра пришлась по душе.
Вчерашняя победа сборной России стала главной новостью ближайших нескольких дней. Еще бы, впервые в новейшей истории отечественные футболисты пробились в плей-офф мирового футбольного первенства. Ранее успеху подопечных Станислава Черчесова на домашнем ЧМ-2018 не могла нарадоваться амбассадор мундиаля Виктория Лопырева.