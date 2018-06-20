Гудков в образе Клеопатры высмеял поражение Египта от России на ЧМ-2018

Сегодня, 11:18

Накануне сборная РФ по футболу стала первым участником плей-офф домашнего мундиаля. Политики, звезды спорта и шоу-бизнеса – все говорят и обсуждают исторический матч.

«Доброе утро. Конечно, если вы не болельщик сборной Египта», - прокомментировал издевку Александра Гудкова Twitter-аккаунт шоу «Вечерний Ургант».

Звездный юморист в образе Клеопатры высмеял поражение Египта от России со счетом 3:1. Надев костюм царицы, Гудков с грустным лицом размахивает египетскими национальными флагами, отправляя Мо Салаха и партнеров домой в Африку. Пользователям Twitter издевка Александра пришлась по душе.

Вчерашняя победа сборной России стала главной новостью ближайших нескольких дней. Еще бы, впервые в новейшей истории отечественные футболисты пробились в плей-офф мирового футбольного первенства. Ранее успеху подопечных Станислава Черчесова на домашнем ЧМ-2018 не могла нарадоваться амбассадор мундиаля Виктория Лопырева.