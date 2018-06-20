«Я полюбил Россию!»: Болельщик из Эквадора сделал неожиданное заявление

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Фаната ЧМ-2018 на Ростов Арене запечатлели с провокационной надписью на плакате.

Болельщик из Эквадора сделал неожиданное заявление своей маме. Парень приехал в Россию посетить игры ЧМ-2018. После того, как попробовал самое вкусное мороженое, отведал русскую еду и засмотрелся на местных красавиц решился на кардинальный шаг. В подтверждение слов журналистов из британской газеты, действительно ему понравилось в нашей стране.

«Извини, мама, но я не вернусь домой. Я полюбил Россию!», - написал на плакате парень.

Затейливого юношу приметили и его снимок разлетелся по социальным сетям. Затейливые россияне не смогли промолчать и поддержали эквадорца.

«Это он не маме должен показывать, а в посольстве», «Домой, домой...своих хватает )))», «Ростов не резиновый», - написали комментаторы.