«Яичко на торте»: Уткин назвал Стогниенко героем вечера

Сегодня, 09:28

Мундиаль продолжается. Россия, возможно, сыграла вчера один из самых важных своих матчей на ЧМ-2018. Задача-минимум, практически, выполнена.

Спортивные комментаторы не оставили этот факт без внимания Василий Уткин назвал героем вечера Владимира Стогниенко, определив того, как «яичко на торте».

Сообщение об этом Уткин разместил в своём аккаунте. Он назвал вчерашний вечер волшебным, а Стогниенко – первым его героем.

Такое заявление последовало после интервью, взятого у этого комментатора. Того спросили, где он будет искать мотивацию после финала домашнего ЧМ.

Стогниенко ответил, что, предварительно, он желает провести 15 июля лучший в своей жизни репортаж. Комментировать финал чемпионата, да ещё домашнего, такое счастье случается раз в жизни. Когда он поймёт, что «попал» во все мишени, куда можно было пальнуть, он прекратит работать футбольным комментатором.

Уткин сообщил, что Стогниенко при репортаже хорошо удалось сыграть на душах болельщиков. Он не опережал события, а шёл за ними вместе с публикой. А в конце порадовался вместе с ними честно и открыто, почти что по-детски.

Это, как сказал Уткин «цепляло» и выглядело очень личным и щемящим, что является признаком большого мастерства.

Интервью очень уместно. Оно, как «яичко на торте» или «вишенка к Христову Дню».