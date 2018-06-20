VistaNews.ru


«Яичко на торте»: Уткин назвал Стогниенко героем вечера

Сегодня, 09:28

Мундиаль продолжается. Россия, возможно, сыграла вчера один из самых важных своих матчей на ЧМ-2018. Задача-минимум, практически, выполнена.

Спортивные комментаторы не оставили этот факт без внимания  Василий Уткин назвал героем вечера Владимира Стогниенко, определив того, как «яичко на торте».

Сообщение об этом Уткин разместил в своём аккаунте. Он назвал вчерашний вечер волшебным, а Стогниенко – первым его героем.

Такое заявление последовало после интервью, взятого у этого комментатора. Того спросили, где он будет искать мотивацию после финала домашнего ЧМ.

Стогниенко ответил, что, предварительно, он желает провести 15 июля лучший в своей жизни репортаж. Комментировать финал чемпионата, да ещё домашнего, такое счастье случается раз в жизни. Когда он поймёт, что «попал» во все мишени, куда можно было пальнуть, он прекратит работать футбольным комментатором.

Уткин сообщил, что Стогниенко при репортаже хорошо удалось сыграть на душах болельщиков. Он не опережал события, а шёл за ними вместе с публикой. А в конце порадовался вместе с ними честно и открыто, почти что по-детски.

Это, как сказал Уткин «цепляло» и выглядело очень личным и щемящим, что является признаком большого мастерства.

Интервью очень уместно. Оно, как «яичко на торте» или «вишенка к Христову Дню».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Спортивный комментатор Уткин назвал «Зенит» кладбищем талантов

Уткин: Клуб «Амкар» является типичной разводящей проституткой

Василий Уткин больше не комментирует матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В Оклахоме рыбаки поймали угрожающего монстра

Внештатный улов двух мужчин сделал их популярными, благодаря «знакомству» с...

Дизайнеры создали идеального монстра-людоеда XXI века

Гибридная "машина убийств" получила лицо человека. Таким образом художники...

Рекомендуем