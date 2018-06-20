«Sorry, Russland»: Spiegel извинился перед сборной России

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Немецкие журналисты признали, что ошибались на счёт перспектив российской команды.

Немецкое издание Der Spiegel выпустило статью с покаяниям перед сборной РФ по футболу. Журнал извинился, начав материал словами «Sorry, Russland» («Прости, Россия», - прим.ред.). В нём говорится, что штатные эксперты масс-медиа оказались неправы относительно перспектив россиян на домашнем ЧМ-2018. Der Spiegel напомнил, что прогнозы издания на счёт возможных успехов подопечных Станислава Черчесова были весьма не радужными. Немцы были уверены, что Россия вовсе не выйдет из группы и бесславно покинет турнир ещё на первом этапе состязаний. Журнал заметил, что после выхода из группы российскую сборную ждёт «непреодолимая задача», которая заключается в том, чтобы обыграть Испанию или Португалию. При этом, Der Spiegel в очередной раз подчеркнул, что однажды уже ошибся относительно шансов России.

К чести, немецких журналистов в успех россиян на домашнем чемпионате не верили даже многие российские эксперты и болельщики. Накануне ЧМ-2018 состояние дел в сборной не внушало оптимизма, а результаты контрольных игр и вовсе свидетельствовали о неготовности футболистов достойно выступить на мировом первенстве.

Напомним, накануне сборная России за матч до окончания группового этапа ЧМ-2018 досрочно обеспечила себе выход в 1/8 турнира, обыграв сборную Египта со счётом 3:1.