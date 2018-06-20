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Известно о грядущей отставке тренера сборной Египта после ЧМ-2018

Сегодня, 08:50

Эктор Купер всегда был на 2 месте и славится своей невезучестью, что привело футболистов к краху.

Египетские СМИ сообщают новости мундиаля из России своим соотечественникам и поговаривают о громком уходе «тихого» тренера сборной. Известно о грядущей отставке тренера Египта после ЧМ-2018. Причиной станет неудача команды, поражение египтяне получили в своей группе от россиян и уже не рассчитывают на чудо. Примечательно, что результат команды Купера вовсе не имеет случайную природу. Фанаты уличили Купера в недостаточной харизме и стремлении к победе. За свою карьеру он всегда занимал вторые места и наслаждался тенью победителей. Издание Аль-Ватан, футбольная федерация страны после поражения сборной Египта во вторник больше не верит в способность главного тренера Эктора Купера привести национальную команду к успеху.

«Если кто не в курсе, это самый невезучий тренер в истории - Эктор Купер) он был у меня в ТОП-10 и я рассказывал, что он ни разу за карьеру не стал чемпионом, 8 раз финишировав на 2 месте или проигрывая в финале Кубков. ВОСЕМЬ! Это он два раза подряд вышел с Валенсией в финал ЛЧ и оба раза проиграл. А после его ухода из Валенсии клуб сразу стал чемпионом Испании. Вспомнили?», - писали болельщики.

Так вот, лет 10 назад коуч исчез из футбольных новостей. Купер возглавил сборную Египта и вчера играл с ней в финале Кубка Африки. Египет - почти всегда побеждал в финалах (самая титулованная команда турнира) в итоге проигрыш.

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