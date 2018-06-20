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Матч ЧМ-2018 в Великобритании обошел по популярности королевскую свадьбу

Сегодня, 08:15

Стартовый поединок сборной Англии в королевстве смотрели 70% от всех телезрителей.

Встреча сборных Англии и Туниса в рамках группового этапа ЧМ-2018 вызвала огромный ажиотаж в Великобритании. Как сообщил в своём Twitter корреспондент BBC Дэн Уокер, за трансляцией из России наблюдали 18,3 миллиона зрителей. Этот показатель составляет порядка 70% от всей зрительской аудитории на тот момент. Также, 3 миллиона человек смотрели стартовую встречу родоначальников футбола в сети Интернет.

Журналист подчёркивает, что матч стал самым рейтинговым в 2018 году. Он даже обошёл по популярности королевскую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Как известно, в первом матче группового этапа ЧМ-2018 Англия одержала минимальную победу над Тунисом со счетом 2:1.

Ранее мы писали, что небывалый ажиотаж вызвал поединок сборных Германии и Мексики. Очевидцы утверждают, что понаблюдать за ним в Москву прилетело даже НЛО.

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