Слуцкий решил прекратить комментировать матчи ЧМ-2018

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До вчерашнего дня он занимался этим в эфире Первого канала. При трансляции матча Россия–Египет бывший тренер сборной сообщил неожиданную новость.

Леонид Слуцкий сказал, что решил прекратить комментировать матчи, проходящие на ЧМ-2018. Далее он пояснил, почему решил поступить именно так.

С его слов, ему уже пришла пора приступить к иной деятельности. Это касается проведения тренировок в клубе «Витесс». В нём Слуцкий стал главным тренером в марте этого года.

Первая тренировка назначена на 24 июня и тренер уже собирается в Нидерланды.

Слуцкий возглавлял сборную РФ в 2015–2016 годах. Вывести её в финальную часть Евро–2016 он смог, а вот из группы она не вышла.

Ряд футбольных экспертов уже выразили своё недоумение. Они полагают, что Слуцкий, договариваясь о работе комментатором на ЧМ-2018, прекрасно помнил о тренерских обязанностях. Возможно, думают они, причина его решения в чём-то другом.