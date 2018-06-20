Журналисты из Британии приятно удивлены теплым приемом на ЧМ-2018

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The Guardian пошли против политики Терезы Мэй и встали на сторону России.

Журналисты из Британии опубликовали масштабную статью в популярном издании. В ней указали «10 вещей, которые мы извлекли из матчей первого раунда чемпионата мира».

Россию раньше идентифицировали с зубастой акулой, готовой поглощать все и всех на своем политическом пути. Однако, выводы болельщиков оказались кардинально другими. Журналисты из Британии пообщались со многими гостями мундиаля и были приятно удивлены теплым приемом на ЧМ-218 в России.

Понимание и отношение хозяев чемпионата изменились в лучшую сторону.

«Политическая напряжённость и все другие проблемы в отношениях с российскими властями никуда не денутся, когда чемпионат мира закончится, но, похоже, что многие болельщики уедут из России с прекрасными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну», - пишут авторы статьи.

К слову, в России названо любимое мороженое иностранных болельщиков. На ЧМ-2018 приехали тысячи иностранцев, которые впервые попробовали русские щи, котлеты, зразы, не обошлось и без водки.