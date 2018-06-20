Журналисты из Британии приятно удивлены теплым приемом на ЧМ-2018

The Guardian пошли против политики Терезы Мэй и встали на сторону России.
Журналисты из Британии опубликовали масштабную статью в популярном издании. В ней указали «10 вещей, которые мы извлекли из матчей первого раунда чемпионата мира».
Россию раньше идентифицировали с зубастой акулой, готовой поглощать все и всех на своем политическом пути. Однако, выводы болельщиков оказались кардинально другими. Журналисты из Британии пообщались со многими гостями мундиаля и были приятно удивлены теплым приемом на ЧМ-218 в России.
Понимание и отношение хозяев чемпионата изменились в лучшую сторону.
К слову, в России названо любимое мороженое иностранных болельщиков. На ЧМ-2018 приехали тысячи иностранцев, которые впервые попробовали русские щи, котлеты, зразы, не обошлось и без водки.