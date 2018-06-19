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Первый тайм Россия-Египет отыграли по нулям

Сегодня, 21:54

Счёт пока не открыт. Ажиотаж болельщиков по всей России нарастает.

Команды сборных Россия-Египет по итогам первого тайма отыграли по нулям - счёт пока 0-0. Команды играют примерно наравне, наши и египтяне попеременно атакуют и обмениваются рядами опасных моментов. Примерно под конец тайма произошёл курьёзный момент с арбитром, он практически заблокировал удар Черышева, что привело к контратаке египтян.
Лидер сборной Египта Мохаммед Салах пока ещё не проявил своей полной силы на поле, но на 41-й минуте опасно пробил по воротам Акинфеева.

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