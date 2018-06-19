НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

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В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики заметили над стадионом объект сферической формы, похожий на НЛО.

По словам человека, выложившего видео в интернет, летающий объект находился над футбольным полем, на котором проходила игра между Мексикой и Германией.

«Летающая тарелка» на некоторое время зависла в воздухе, не имея при этом ни крыльев, ни пропеллера. Остается загадкой, что позволяло ей находится в неподвижном состоянии. На самом деле не ясно, что видели болельщики над стадионом «Лужники». По словам уфологов, инопланетный корабль привлек скопление людей.

Однако у этой версии есть большое количество скептиков. Они придерживаются того мнения, что это был просто видеомонтаж.