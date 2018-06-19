VistaNews.ru


НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

Сегодня, 18:37

В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики заметили над стадионом объект сферической формы, похожий на НЛО.

По словам человека, выложившего видео в интернет, летающий объект находился над футбольным полем, на котором проходила игра между Мексикой и Германией.

«Летающая тарелка» на некоторое время зависла в воздухе, не имея при этом ни крыльев, ни пропеллера. Остается загадкой, что позволяло ей находится в неподвижном состоянии. На самом деле не ясно, что видели болельщики над стадионом «Лужники». По словам уфологов, инопланетный корабль привлек скопление людей.

Однако у этой версии есть большое количество скептиков. Они придерживаются того мнения, что это был просто видеомонтаж.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Фан-зону ЧМ-2018 в Москве посетили болем 1 млн болельщиков

Над Мексикой заметили полупрозрачный НЛО

Над Северной Каролиной замечен НЛО странной формы

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем