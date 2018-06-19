Биологическое оружие: Мексиканцы вышли на игру против Германии с гриппом

Сегодня, 18:20

По словам главного тренера, несколько футболистов заболели прямо перед матчем.

Как сообщают западные информагентства, ссылаясь на слова тренера Хуана Карлоса Осорио, под чьим руководством выступают мексиканцы, несколько футболистов были больными. Они вышли на игру с Германией с гриппом. Примечательно, что спортсмены подхватили болезнь, прямо перед самым матчем.

Какие именно футболисты вышли на поле больными, не сообщается.

Как бы то ни было, сборная Мексики обыграла сборную Германии со счётом 1:0. Многие считают, что это было всего лишь везение, а некоторые в шутку заявляют, что футболисты просто использовали для победы своё «биологическое оружие» - грипп.