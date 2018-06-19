Премьер Польши назвал условие для посещения ЧМ-2018 в России

Сегодня, 16:26

Желание политика стало ультиматумом для соперников и разочарованием для поляков.

Премьер Польши озадачил мировое сообщество своим комментарием по поводу приезда в Россию на мундиаль. ЧМ-2018 в России польский политик сможет почтить своим присутствием в одном случае. Премьер назвал условие – это победа сборной в отборочных турах и ее выход в финал мундиаля. Вероятность такого сценария развития событий может стать реальностью, поскольку в группе «Н» между Польшей, Сенегалом, Колумбией и Японией не состоялось пока ни одного поединка. Но сегодня с равных позиций первыми могут сойти поляки и сенегальцы. Матч состоится в 18:00 мск на стадионе Спартак.

К слову, находясь в Казани, Николя Саркози назвал атмосферу на ЧМ-2018 в России «фантастической», а принцесса Японии Хисако Такамадо лично поддержит сборную Японии в поединке с Сенегалом 23 июня.