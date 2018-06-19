В России названо любимое мороженое иностранных болельщиков ЧМ-2018

Сегодня, 16:08

Для фанатов футбола главным хитом сезона стал любимый вид лакомства главы «Союза мороженщиков России».

Геннадий Яшин рассказал соотечественникам, что в России названо любимое мороженое иностранных болельщиков. На ЧМ-2018 приехали тысячи иностранцев, которые впервые попробовали русские щи, котлеты, зразы, не обошлось и без водки. Среди сладостей болельщики оценили блины, печенье и мороженое.

Самым популярным видом мороженого признали белый пломбир в вафельном стаканчике. Дегустаторы оценили выбор иностранных туристов и сочли за комплимент подобные изыски фанатов.

В России делают очень вкусное и полезное лакомство на основе натурального молока без консервантов. Уникальный рецепт мороженого по госту приведен для тех, кому хочется попробовать вкус изысканного лакомства дома. В состав входят: сливки 33% жирности - 350 мл, молоко - 250 мл, сахар - 100 г, желтки яичные - 3 шт., ванилин - по вкусу.