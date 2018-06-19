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Андрей Малахов удивил публику, сменив штаны на шорты

Сегодня, 15:55

Чего только не сделают ради привлечения внимания к программе. Так и известный телеведущий решил своим образом пригласить зрителей.

Сегодня во второй раз играет сборная России, ее противником стал Египет. Андрей Малахов, сменив привычные штаны на футбольные шорты, пригласил всех посмотреть его программу «Прямой эфир» на канале «Россия», чем и удивил свою публику в социальных сетях.

Малахов частенько прибегает к таким уловкам. Однажды даже примерял на себя образ балерины. Однако поклонниц его шоу это только забавляет. Некоторые посмеялись и «пригрозили», что если сегодня команда проиграет, то виноватым будет он. Или же попросту сделали комплимент внешнему виду Андрея.

К слову, сегодняшняя программа будет посвящена именно ЧМ-2018, куда приедут близкие футболистов сборной России. А также сегодня второй тур Чемпионата – на стадионе «Санкт-Петербург» встретятся сборная России и Египта в 21:00.

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