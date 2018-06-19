«Одноклассники» запустили проект для фанатов футбола

Сегодня, 15:40

Популярная социальная сеть решила приобщиться к мировому празнику футбола, при этом пообещав победителю свого квеста приятный подарок.

«Одноклассники» запустили проект «Вести с полей» для фанатов футбола. Он заключается в фото или видеосъемке, также появится возможность проводить трансляции прямо со стадиона, делиться со всем миром своим футбольным настроением.

Для фанатов футбола «Одноклассники» создала ряд приложений. Все снятые файлы можно выложить благодаря «OK Live», либо через обычную версию, но обязательно не забыть хештег #вестисполей. Следить за другими трансляциями, а также за всеми новостями ЧМ – 2018 можно через футбольное приложение ОК.

Главный приз для фанатов, а точнее для самого «эмоционального» победителя, – поездка в страну, которая выиграет Чемпионат.

Все уже активно пользуются приложением. Популярный блогер Илья Варламов уже пообещал запечатлевать все эмоции на всех матчах, на которых он будет присутствовать.