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В Калининграде установят больше биотуалетов к матчу Сербия – Швейцария

Сегодня, 14:49

Мэр города принял все негодования болельщиков из-за нехватки общественных туалетов на улицах.

Алексей Силанов после увиденного в других городах сделал вывод, что все зависит скорее от культуры, чем от количества биотуалетов. Самим фанатам их не хватало по пути до острова Октябрьского, когда те возвращались с фан-зоны у Дома Советов, о чем и пожаловались мэрии.

Силанов рассказал, что установят больше общественных биотуалетов в Калининграде у памятника «Мать – Россия», а также на улице Баранова, а вот на Ленинском проспекте ничего ставить не собираются. Так что к матчу 22-го июня Калининград будет еще лучше готов.

К слову, следующий матч Сербия - Швейцария пройдет 22 июня в 20:00 по московскому времени.

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