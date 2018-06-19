«ВКонтакте» появилась долгожданная опция чатов для ЧМ-2018

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Данная возможность позволит переписываться с другими болельщиками на тему матчей мирового первенства.

Долгожданная функция появилась в социальной сети «ВКонтакте». Здесь внедрили чатрумы для чатов между болельщиками ЧМ-2018. На просторах ресурса уже были подобные опции, однако они были направлены на общение широкой аудитории. В связи с этим у пользователей была опасность пропустить важные сообщения.

Разработчики решили помочь фанатам и создали узконаправленные чатрумы, куда болельщики будут попадать по специальным ссылкам. На определённых страницах фанаты смогут найти актуальную информацию о чемпионате, игроках и матчах. Опция активирована в новой версии мобильного приложения.

Ранее мы писали, что в «Одноклассниках» открыли библиотеку аудиокниг. Пользователи оказались несказанно рады данной инициативе.