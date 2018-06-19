VistaNews.ru


«ВКонтакте» появилась долгожданная опция чатов для ЧМ-2018

Сегодня, 14:46

Данная возможность позволит переписываться с другими болельщиками на тему матчей мирового первенства.

Долгожданная функция появилась в социальной сети «ВКонтакте». Здесь внедрили чатрумы для чатов между болельщиками ЧМ-2018. На просторах ресурса уже были подобные опции, однако они были направлены на общение широкой аудитории. В связи с этим у пользователей была опасность пропустить важные сообщения.

Разработчики решили помочь фанатам и создали узконаправленные чатрумы, куда болельщики будут попадать по специальным ссылкам. На определённых страницах фанаты смогут найти актуальную информацию о чемпионате, игроках и матчах. Опция активирована в новой версии мобильного приложения.

Ранее мы писали, что в «Одноклассниках» открыли библиотеку аудиокниг. Пользователи оказались несказанно рады данной инициативе.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«ВКонтакте» расширил платформу для прослушивания музыки

"ВКонтакте" на Android поможет пользователям переводить деньги быстрее

В приложении YouTube появится долгожданная функция

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем