Девушка родила раньше срока из-за матча сборной России

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Все волновались за первую игру российской сборной против Саудовской Аравии, однако беременным не советуют так переживать.

На Кубани девушка, будучи на 36-й неделе, родила раньше срока из-за матча в Краснодаре. И к концу игры уже держала малыша на руках. Когда ее спросила, из-за чего так вышло, она поведала о своих переживаниях за сборную России. К слову, даже малыша назвала в честь футболиста из любимой сборной - Александра Головина.

На пресс-конференции в Краснодаре министр здравоохранения поделился радостными вестями. Евгений Филиппов рассказал, что во время матча 14 июня звонки в скорую сократились в три раза. «Хорошая игра способствует хорошему здоровью!» - отметил он.