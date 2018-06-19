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Блогер: Пропускная система FAN ID в Калининграде не работает

Сегодня, 13:43

Блогер из Москвы Илья Варламов проверил, есть ли возможность пройти на матч по чужому билету. Результаты тестирования пропускной системы Илья выложил в Youtube.

Блогер рассказывает, что в ходе проверки качества пропускной системы в Калининграде сумел пройти на матч Хорватия — Нигерия, воспользовавшись чужим билетом. Известно, что паспорт болельщика (FAN ID) именной, как и билеты. При покупке билета нужно ввести данные паспорта человека, который придет на матч, поэтому все билеты содержат фамилию и имя болельщика. Но на поверку оказалось, что эти меры предосторожности не работают.

По словам Варламова, такая ситуация позволяет перекупщикам чувствовать себя достаточно хорошо. «Я не знаю, везде это или только в Калининграде», — уточняет блогер. Пропускная система FAN ID именно в Калининграде не работает, резюмирует Варламов.

Блогер присутствовал на игре Хорватия — Нигерия в Калининграде 16 июня. Накануне он рассказал о своих впечатлениях от организации матча и нового стадиона. Понравилось, все за исключением территории, прилегающей к стадиону: ее не успели благоустроить.

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