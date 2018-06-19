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Блогер из Украины приехал на ЧМ-2018, чтобы показать правду

Сегодня, 13:33

Несмотря на пропаганду против России, украинец посетил несколько городов и посмотрел футбольные матчи.

Блогер хочет доказать украинцам, что в России все не так, как они думают, он специально приехал на ЧМ-2018 из Украины, чтобы показать правду. Александр рассказал, что в России царит потрясающая атмосфера праздника. Мужчина посетил Ростов и посмотрел матч Бразилии и Швейцарии.

Ранее украинец рассказал, что власть Киева всеми способами пыталась остановить выезд граждан на чемпионат мира. Для этого политики использовали разные предлоги и говорили, что ездить в Россию опасно для жизни. Однако истинные фанаты не обращали внимания ни на что, и все же исполнили свою мечту.

Блогер захотел рассказать своим соотечественникам всю правду, поэтому опубликовал влог с чемпионата. Многие были удивлены гостеприимством и чистотой городов. Для поездки Александру пришлось заполнить много бумаг. По приезду в Россию мужчина без проблем гулял с украинским флагом на спине и даже нашел несколько соотечественников.

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