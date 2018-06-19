В Геленжике мангусты устроили ЧМ по футболу

Сегодня, 13:12

Сотрудники зоопарка в Геленжике решили проявить креативность и поддержать российских футболистов необычным способом. Они собрали в команду мини-футболистов, которыми оказались активные мангусты.

В мини-сборной есть и «мини»-клички. Дело в том, что животных, которые устроили свой ЧМ по футболу, назвали в честь футболистов российской сборной. Итак, за команду России по мини-футболу ЧМ в Геленжике играют: мини-Игнашевич, мини-Дзюба, мини-Головин, мини-Смолов, мини-Газинский, мини-Самедов. Зверьки образовали мини-сборную, состоящую из 7 мангустов. Им и решили предоставить возможность поиграть в футбол.

Все, как в настоящем футболе. Организаторы придумали сделать и скамью запасных, но мангусты упорно не хотят отдавать мяч даже после окончания матча.

Как говорят представители зоопарка, таким необычным способом им хотелось показать свою поддержку сборной России на чемпионате. Игры мангустов будут проходить в те же дни, когда играет наша сборная.