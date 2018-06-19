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FIFA расследует инцидент и настаивает на ответственности виновных россиян.

В мэрии Екатеринбурга признали единственный минус дебютного матча ЧМ-2018. Речь идет о ситуации с неявкой болельщиков на стадионе в матче Уругвая и Египта. Отсутствие 5 тыс. человек на требунах повергло в шок представителей FIFA. Теперь федерация намерена разобраться в причинах такого конфуза и подчеркивает, что билетная продукция принадлежит партнерам и спонсорам FIFA, но пустых мест на матчах не должно быть.

Напомним, как ранее сообщалось, на матч-открытие ЧМ-2018 в Екатеринбурге между Уругваем и Египтом продали более 32 тыс. билетов. Однако на стадион по каким-то причинам не дошли около 5 тысяч болельщиков.

Поклонники этой игры в восторге от подготовки к мундиалю. Многие россияне с удовольствием следят за перипетиями на поле и уверены, что власть сделала все возможное, чтобы достойно провести мероприятие мирового масштаба. Заявления FIFA не воспринимают всерьез, поскольку дело болельщика - посещать или нет матч по своему билету.