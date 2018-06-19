Эксперт: Не стоит переоценивать силы Мохаммеда Салаха на матче с Россией

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Ранее сборная России сыграла с Саудовской Аравией со счетом игры 5:0. Теперь России предстоит померяться своими силами на игре с Египтом.

19 июня состоится следующий матч, на котором российские футболисты сыграют со сборной Египта. Футбольный критик и эксперт Евгений Ловчев рассказал, чего следует ожидать от матча. По его мнению, многие переоценивают силы Мохаммеда Салаха и всей сборной Египта в целом.

«Безусловно, он является хорошим футболистом и спортсменом, и уже успел выйти на уровень Роналду и Месси. Однако не стоит полагать что футболист, успешно играющий в «Ливерпуле», покажет свои силы на ЧМ с Россией на все 100%», - подчеркнул Евгений.

Ловчев выразил уверенность, что российские игроки снова смогут одержать победу, однако посоветовал спортсменам не расслабляться. Таким образом, после победы на этом матче, страна обеспечит себе выход из группы.