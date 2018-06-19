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Тьфу на «Миротворец»: Иностранные болельщики отдыхают в Крыму

Сегодня, 12:08

Как бы ни говорили о необходимости полного отделения спорта от политики, видимо, это невозможно. Главное, чтобы та не вмешивалась в спортивные события.

Иностранные болельщики, прибывшие на ЧМ-2018, видимо, или ничего не слышали про украинский «Миротворец», либо им на него «тьфу». Они массово отдыхают в Крыму.

Естественно, делают это они в промежутках между матчами своих команд. Крым в мире настолько на слуху, что многие иностранные болельщики, пользуясь пребыванием в России, решили не упустить случая и лично убедиться в том, как живёт полуостров.

По сообщению, сделанному пресс-службой симферопольского международного аэропорта, в Крыму побывала значительная группа болельщиков сборной Швейцарии и Бразилии.

Они летели в Петербург после матча, состоявшегося в Ростове между их командами. Пересадка была в Симферополе. Болельщики, которые по отношению друг к другу вел себя очень мирно, получили возможность прогуляться несколько часов по столице Крыма.

Игра их сборных завершилась 1-1.

Многие фанаты, прибывшие на ЧМ-2018, уже сообщили, что их мнение о России изменилось на «кардинально наоборот».

Медведи по улицам не ходят, а правительство не передвигается на танках. Люди улыбаются и настроены дружелюбно, а цена пива – вообще смешная.

Бразильцы и швейцарцы удивились отличному терминалу, а также тому, что в Крыму везде доступны прямые трансляции ЧМ.

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