VistaNews.ru


В Ростове состоится турнир «Уличный футбол 2018»

Сегодня, 11:59

Соревнования имеют статус международных и проводятся в рамках ЧМ – 2018.

21 июня в 12:00 в Ростове торжественное начало международного турнира по уличному футболу. Проходить будет в парке им. Октябрьской Революции. Участники должны быть совершеннолетними, то есть от восемнадцати лет. Однако не старше двадцати восьми лет.

«Уличный футбол 2018» приглашает команды в составе 4 – 5 игроков, но если некого пригласить, то можно потом создать «сборную» по приходу. Организаторы также приглашают и девушек.

После того, как состоится турнир, любители футбола смогут поучаствовать в мастер-классах по фристайлу и Fairplay. А еще проверить свои силы в скорости удара по мячу и поработать с техникой удара по воротам. Гостей праздника ждут подарки в виде медалей и футболок, а победителям будет вручен кубок. Награждение пройдет в 19:00.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Тамбове модели «M-Star» сыграли в футбол на пляже

В Ростове состоится кастинг международного конкурса красоты «Мисс офис»

В Ростове придумали опасное занятие для детей в парке Революции

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем