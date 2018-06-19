В Ростове состоится турнир «Уличный футбол 2018»

Сегодня, 11:59

Соревнования имеют статус международных и проводятся в рамках ЧМ – 2018.

21 июня в 12:00 в Ростове торжественное начало международного турнира по уличному футболу. Проходить будет в парке им. Октябрьской Революции. Участники должны быть совершеннолетними, то есть от восемнадцати лет. Однако не старше двадцати восьми лет.

«Уличный футбол 2018» приглашает команды в составе 4 – 5 игроков, но если некого пригласить, то можно потом создать «сборную» по приходу. Организаторы также приглашают и девушек.

После того, как состоится турнир, любители футбола смогут поучаствовать в мастер-классах по фристайлу и Fairplay. А еще проверить свои силы в скорости удара по мячу и поработать с техникой удара по воротам. Гостей праздника ждут подарки в виде медалей и футболок, а победителям будет вручен кубок. Награждение пройдет в 19:00.