Отец полузащитника сборной РФ Головина верит, что тот будет играть за границей

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В связи с окончанием национального чемпионата и проведением ЧМ-2018 появляются самые разнообразные предположения относительно предстоящих трансферов. Корреспонденты интересуются и возможным будущим игроков сборной РФ.

В частности, полузащитника Александра Головина. Сам он уклоняется от ответов. Со СМИ пообщался его отец, который верит, что сын будет играть за границей. Журналисты спросили, что он думает по поводу того, что Головина ожидают в Англии. Мужчина ответил, что сын советовался с ним по этому поводу и спрашивал мнение отца.

Тот ответил ему, что ехать необходимо. За границей другой футбол и на других скоростях. Нужен выход на следующий уровень.

После этого старшего Головина спросили, не слышал ли он, что в приобретении его сына заинтересован «Монако», и как он к этому относится.

Тот назвал французский клуб сильной командой, в которой было бы «здорово» поиграть. Однако сведения интернета далеко не всегда достоверны.

Отец Головина полагает, нужно дождаться завершения ЧМ-2018 и решений, которые примет Александр и руководство ЦСКА, за который он сейчас выступает.

Последние новости говорят о том, что в приобретении Головина уже заинтересован и «Ювентус», который якобы направил ЦСКА официальное предложение.