Михаил Боярский предвидит результат матча Россия – Египет

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Актер засомневался в возможностях национальной сборной на ЧМ-2018, но вынужден был назвать возможный результат.

Михаил Боярский не удержался и раскрыл поклонникам свои мысли и предположения по поводу предстоящего матча. Сборной России сначала артист хотел поставить больше, поскольку надеется на победу родной команды. Однако, чтобы не обидеть противников, решил дать результат 3:1 не в пользу гостей из Египта. Спортсменов России актер охарактеризовал как последовательных, умных и стратегических противников, с которыми у Египта возникнут проблемы.

В подобных предсказаниях не обходится и без курьезов. Не верящий в победу сборной России в поединке с Саудовской Аравией поспорил с друзьями, что победа будет не за русскими футболистами. Друзья уверяли парня в обратном, взывая к здравому смыслу и подготовке спортсменов.