VistaNews.ru


Пенсионерки из Казани сшили из лоскутов портреты Неймара и Роналду

Сегодня, 10:55

Пожилые женщины не остались в стороне от главного футбольного события мира – ЧМ-2018.

В Казани пенсионерки оригинальным образом поддержали лидеров сборных Бразилии и Португалии. Портреты Неймара и Криштиану Роналду женщины сшили из лоскутов ткани. Соответствующие произведения журналистам показал глава дома дружбы народов Татарии Ирек Шарипов. Руководитель учреждения подчеркнул ,что талантливые пенсионерки живо реагируют на мировые события и ЧМ-2018 не стал исключением. Сами футболисты пока портреты не видели. В данный момент они заняты подготовкой к следующим матчам. Обе сборные уже сыграли по матчу в рамках группового этапа. Португалия сыграла вничью с Испанией (3:3), а Бразилия разошлась миром со Швейцарией (1:1).

Ранее мы писали, что художница нарисовала портрет Мохамеда Салаха грудью. Ирина Романовская призналась ,что является фанатом футбола и хорошо разбирается в спортсменах.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Роналду скептично оценил возможный переход Неймара в «Реал»

Пенсионерки из Петербурга поддержали ульяновских курсантов эротичным видео

В Симферополе сожгли портреты Трампа, Макрона и Мэй

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем