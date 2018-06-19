Пенсионерки из Казани сшили из лоскутов портреты Неймара и Роналду

Сегодня, 10:55

Пожилые женщины не остались в стороне от главного футбольного события мира – ЧМ-2018.

В Казани пенсионерки оригинальным образом поддержали лидеров сборных Бразилии и Португалии. Портреты Неймара и Криштиану Роналду женщины сшили из лоскутов ткани. Соответствующие произведения журналистам показал глава дома дружбы народов Татарии Ирек Шарипов. Руководитель учреждения подчеркнул ,что талантливые пенсионерки живо реагируют на мировые события и ЧМ-2018 не стал исключением. Сами футболисты пока портреты не видели. В данный момент они заняты подготовкой к следующим матчам. Обе сборные уже сыграли по матчу в рамках группового этапа. Португалия сыграла вничью с Испанией (3:3), а Бразилия разошлась миром со Швейцарией (1:1).

Ранее мы писали, что художница нарисовала портрет Мохамеда Салаха грудью. Ирина Романовская призналась ,что является фанатом футбола и хорошо разбирается в спортсменах.