VistaNews.ru


Жена Месси уже скучает по улетевшему на ЧМ-2018 форварду

Сегодня, 07:54

Мундиаль кипит не только спортивными страстями. Вокруг него происходит и множество других событий.

В частности, жена Лионеля Месси уже очень скучает по этому аргентинскому форварду, улетевшему на ЧМ-2018. Сообщение она разместила в своём аккаунте в Instagram.

Антонелла Рокуццо, которой сейчас 30 лет, показала подписчикам фото, на котором она вместе с мужем и детьми.

Также жена Месси проинформировала, что намеревается присоединиться к супругу, находящемуся в России, после группового этапа. Вылетит ли она туда одна или вместе с детьми, не сообщается.

Впрочем, хотя Аргентина и считается одним из фаворитов ЧМ-2018, её первую игру трудно назвать убедительной. Месси также выглядел в матче «бледно».

Так что прилёт жены Месси может и не состояться. Хотя, большинство экспертов считают это маловероятным.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Лионель Месси пятый раз стал обладателем «Золотой бутсы»

Месси забил юбилейный 600-й гол в своей карьере

Месси назвал команду, с которой не прочь сыграть в финале ЧМ-2018

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем