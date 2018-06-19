Жена Месси уже скучает по улетевшему на ЧМ-2018 форварду

Сегодня, 07:54

Мундиаль кипит не только спортивными страстями. Вокруг него происходит и множество других событий.

В частности, жена Лионеля Месси уже очень скучает по этому аргентинскому форварду, улетевшему на ЧМ-2018. Сообщение она разместила в своём аккаунте в Instagram.

Антонелла Рокуццо, которой сейчас 30 лет, показала подписчикам фото, на котором она вместе с мужем и детьми.

Также жена Месси проинформировала, что намеревается присоединиться к супругу, находящемуся в России, после группового этапа. Вылетит ли она туда одна или вместе с детьми, не сообщается.

Впрочем, хотя Аргентина и считается одним из фаворитов ЧМ-2018, её первую игру трудно назвать убедительной. Месси также выглядел в матче «бледно».

Так что прилёт жены Месси может и не состояться. Хотя, большинство экспертов считают это маловероятным.