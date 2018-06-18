Вчера, 22:37

Группа туристов не побоялась санкций, которыми американцев пугают даже во время Чемпионата мира по футболу. Фанаты сделали несколько фотографий в аэропорту Симферополя, о чем рассказали его сотрудники в соцсетях.

Бразильские болельщики посетили Крым, а сделали это во время перерыва между матчами национальных сборных. Судя по выражениям лиц, такое путешествие фанатам понравилось, и они с радостью позировали перед камерами. Туристы попали на полуостров без пересечения границ с Украиной.

Ранее в Госдепе американцев предупредили, что посещать Крым не стоит, ведь защитить там своих граждан спецслужбы не смогут. Также в ведомстве предостерегли фанатов от поездок на Кавказ из-за угрозы беспорядков и терактов, на что поспешил ответить Рамзан Кадыров, которые осудил Госдепартамент за такие беспочвенные предостережения.