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«Макароны на голове»: Кантона высмеял причёску Неймара

Сегодня, 18:46

Бывший полузащитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» решил предстать перед фанатами «в стиле» нападающего бразильской сборной.

Недавно Эрик Кантона опубликовал в своём Instagram очередную фотографию, которой высмеял новую причёску Неймара. Многие фанаты футбола заметили, что она похожа на макароны на голове.

Такого мнения был и Кантона. Он положил себе на голове спагетти, подписал публикацию: «В стиле Неймара… спагетти Al Dante». При этом в руках у Кантона с серьёзным выражением лица был смешной недавний снимок Неймара.

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