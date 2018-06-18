Самый экстравагантный болельщик ЧМ-2018 предрёк победу России

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Иностранный фанат не скрывает симпатий к россиянам и уверен в триумфе подопечных Станислава Черчесова.

Российские города в дни проведения ЧМ-2018 просто-таки наводнили зарубежные фанаты. Большинство из них поддерживают свои футбольные сборные, однако есть среди них и те, кто приехал в Россию, чтобы посмотреть красивый футбол. Одним из них является самый экстравагантный болельщик мундиаля камерунец Зулу.

Его команда не прошла отбор на ЧМ-2018, хотя в 2017 году выиграла Кубок Африканских наций. Мужчина ходит по Москве с голым торсом, раскрашенный в цвета российского флага, а на груди у него красуется надпись Россия. Мужчина восхищается уровнем организации мирового первенства и делает всяческие комплименты местным жителям. На просьбу журналистов он также дал прогноз на грядущий матч сборной России. Гость ЧМ-2018 без колебаний предрёк россиянам победу в матче против Египта.

Ранее экстрасенс предсказала результат России и назвала победителя чемпионата мира.