Художница нарисовала портрет Мохамеда Салаха грудью

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Россиянка часто попадает в новостные ленты благодаря своему интересному методу рисования. Форварда из Египта, которому она симпатизирует, художница также нарисовала телом.

Ирина Романовская, как сама признается, тоже является фанаткой футбола, поэтому если и рисует, то хороших футболистов – она разбирается в них. Свой новый портрет, который она нарисовала грудью, художница опубликовала в социальных сетях, где люди оценили ее талант.

В списке нарисованных картин грудью у нее не только знаменитые футболисты, но также и политики, актеры, звезды шоу-бизнеса.

К слову, Мохамеда Салаха не было на первой игре сборной Египта, та как он был травмирован. Однако представители команды уверяют, что завтра парень уже будет на поле. Сборная России в Санкт-Петербурге завтра станет их соперником.